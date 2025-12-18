18/12/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶10點子，止兩連升，報7.0583
《經濟通通訊社18日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0583，較上個交易日跌10點子，止兩連升，上個交易日報7.0573。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0583
|+10.00
|1歐元/人民幣
|8.2759
|-44.00
|100日圓/人民幣
|4.5299
|-217.00
|1港元/人民幣
|0.9074
|+1.70
|1英鎊/人民幣
|9.4251
|-330.00
|1澳元/人民幣
|4.6525
|-175.00
|1紐元/人民幣
|4.0645
|-64.00
|1新加坡/人民幣
|5.4597
|-83.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8612
|+6.00
|1加元/人民幣
|5.1126
|-88.00
|1人民幣/林吉特
|0.5800
|+10.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4148
|+1819.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3789
|+22.00
|1人民幣/韓元
|209.4200
|+19.00