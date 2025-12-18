25,430.30
-38.48
(-0.15%)
25,445
-4
(-0.02%)
高水15
8,815.17
-28.40
(-0.32%)
5,408.98
-48.97
(-0.90%)
614.50億
3,875.76
+5.48
(+0.142%)
4,553.78
-26.10
(-0.570%)
13,118.07
-106.44
(-0.805%)
2,615.59
-21.80
(-0.83%)
86,695.6000
+452.3700
(0.525%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4220
日圓最佳客戶買入價
5.0091
恒生指數
25,430.30
-38.48
(-0.15%)
期指
高水15
25,445
-4
(-0.02%)
國企指數
8,815.17
-28.40
(-0.32%)
科技指數
5,408.98
-48.97
(-0.90%)
大市成交
614.50億
股票
493.40億
(80.293%)
窩輪
36.57億
(5.951%)
牛熊證
84.53億
(13.755%)
即時更新：18/12/2025 10:53
可賣空股票總成交
1,630.38億
主板賣空
378.97億
(23.244%)
更新：17/12/2025 16:59
上証指數
成交：3,759.51億
3,875.76
+5.48
(+0.142%)
滬深300
4,553.78
-26.10
(-0.570%)
深証成指
13,118.07
-106.44
(-0.805%)
MSCI中國A50
2,615.59
-21.80
(-0.83%)
比特幣
資料由Binance提供
86,695.6000
+452.3700
(0.525%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4220
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0091
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.50%
1個月
3.25%
3個月
3.13%
更新：17/12/2025 11:15
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
