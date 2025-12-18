18/12/2025 11:05

【ＡＩ】火山引擎正式發布豆包大模型1.8，具備更強多模態Agent能力

《經濟通通訊社18日專訊》在今日的火山引擎原動力大會上，火山引擎總裁譚待正式發布豆包大模型1.8。據介紹，該模型具備更強多模態Agent能力，256K超長上下文、原生API上下文管理，擅長複雜多步任務。



譚待並宣布，豆包助手API登陸火山方舟，首批上線日常溝通、聯網搜索等能力；同時宣布正式發布AI節省計劃，幫助企業在AI技術方面實現更低使用成本，加速AI普惠，「用得越多省得越多，最高可節省47%的使用成本」。



譚待又表示，截至今年十二月，豆包大模型的日均調用量已超過50萬億。從發布至今，已經實現超過417倍的增長；相比去年十二月，豆包大模型也實現了超過10倍的增長。此外，有超過一百家企業在火山引擎上突破了萬億tokens。(jq)