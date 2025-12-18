18/12/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升10點子，報7.0450

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0583，較上個交易日跌10點子，止兩連升。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開10點子，報7.0450，上個交易日即期匯率收盤報7.0460。



環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，11月人民幣國際支付佔比回升至2.94%，全球最活躍貨幣排名維持第六。10月該佔比從3.17%大幅下滑至2.47%，令人民幣失全球第五大最活躍貨幣位置。



監管繼續過濾措施，壓制人民幣即期升值衝動。德國商業銀行報告指出，短期內人民幣走強可能會對中國經濟構成下行壓力，因為近幾個季度經濟增長高度依賴出口，同時人民幣升值將導致進口增加，而更低的進口價格可能加劇通縮壓力。



報告稱，「若政策制定者希望借助人民幣升值來推動經濟再平衡，就必須出台更多政策措施以支持國內需求、穩定房地產市場並化解過剩產能。」(jq)