18/12/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升41點子，報7.0419，創逾14個月高

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0419，較上個交易日4時30分收盤價小升41點子，創2024年10月9日以來逾14個月新高，全日在7.0400至7.0465之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升46點子，報7.0357。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0583，較上個交易日跌10點子，止兩連升，較市場預測水平偏弱180點。



市場人士表示，美國通脹數據即將公布，同時特朗普稱很快將宣布下一任美聯儲主席人選，短期人民幣料維持區間震盪，觀望美元表現。



招商銀行金融市場部點評認為，目前預期美國11月CPI數據對美指的影響可能有限，畢竟12月FOMC上，鮑威爾點明現在對於貨幣政策的二元目標更關注就業，通脹為次要，其他的價格指標也表明現在通脹擔憂有限，預計今晚CPI數據的公布很難打開降息交易空間。(jq)