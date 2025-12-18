18/12/2025 15:39

【ＡＩ】南航與阿里雲聯合發布「天盾」安全大模型，主要用於飛行訓練等

《經濟通通訊社18日專訊》南方航空(01055)(滬:600029)與阿里雲今日聯合發布「天盾」安全大模型。該模型基於千問多模態大模型與南方航空安全管理體系打造，目前為1.0版本，主要用於飛行訓練、航班預警和故障檢修，具備多模態風險識別、飛行操作評估及故障智能處置等核心功能。



「天盾」聚焦航空安全風險場景，飛行員通過自然語言交互，即可獲得包含風險預警、操作評估在內的定制報告，從而獲得更精準的訓練建議。在運行層面，「天盾」已落地三大核心應用：一是飛機故障智能處理，實現從預警、定位到處置的全鏈路支持；二是航班運行「風險雷達」，可視化預警航班風險；三是飛行員能力洞察系統，基於One ID構建多維度評估體系。(sl)