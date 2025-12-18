18/12/2025 10:00

【特朗普當政】特朗普政府擬加大力度，剝奪部分入籍者的美國國籍

《經濟通通訊社18日專訊》據紐約時報周三（17日）報道，特朗普政府打算加強剝奪部分已入籍公民的美國國籍。



報道稱，美國公民及移民服務局(USCIS)周二（16日）發布指引，要求各地辦事處在即將到來的2026財年，「每月向移民訴訟辦公室提供100-200起撤銷入籍案件」。這意味著撤銷入籍案件的急劇增加。



根據移民法律資源中心的數據，1990至2017年間，這類案件平均每年約11件。根據美國法律，個人可能因多種原因被撤銷入籍，包括非法取得美國國籍，以及在入籍過程中虛報重要事實。撤銷入籍案件的處理時間不一，但可能需要數年才能解決。



USCIS發言人表示，該機構的「反欺詐戰爭」優先針對非法獲得美國國籍的人。「我們將對那些在入籍過程中撒謊或虛假陳述的人發起撤銷入籍程序。」(rc)