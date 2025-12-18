18/12/2025 16:08

【外圍經濟】聯儲局撤回加密資產限制指南，鼓勵銀行擁抱創新業務

《經濟通通訊社18日專訊》聯儲局周三（17日）向美國銀行業發布指南，鼓勵金融機構參與「某些創新活動」。



聯儲局負責監管的副主席鮑曼在聲明中表示：「通過為負責任且創新的產品和服務創造路徑，理事會正致力於確保銀行業在保持現代化、高效且有效的同時，依然能夠穩健運行。」



這一舉動伴隨著該機構撤回先前2023年的一項政策聲明，該聲明曾試圖限制某些加密資產活動的使用。



今年以來，聯儲局在數位資產方面已經採取一些措施，例如考慮為金融科技和加密公司提供所謂的「簡化版」(skinny)主帳戶。此舉可能使相關公司在滿足特定限制的前提下，獲得夢寐以求的支付管道存取權。(rc)