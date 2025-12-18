18/12/2025 10:27

【ＡＩ】美國FTC調查新鮮食品電商Instacart的AI定價工具

《經濟通通訊社18日專訊》知情人士表示，美國聯邦貿易委員會(FTC)正調查新鮮食品電商Instacart，該公司正因為AI驅動的定價工具而受到批評。



消息人士稱，FTC已向Instacart發出民事調查要求，並尋求有關Instacart的Eversight定價工具的資訊。



該軟件允許Instacart上的零售商使用AI試驗不同的價格。不過，最近的一項研究顯示，不同的消費者在Instacart上購買相同的雜貨，得到的價格不同，引來消費者的批評。



這項由團體Groundwork Collaborative、Consumer Reports與新聞組織More Perfect Union發布的研究，邀請來自四座城市的437名消費者，在Instacart應用程式中於同一家零售商選取相同商品加入購物車，以觀察是否出現定價差異。



結果顯示，近75%的測試商品對不同使用者呈現不同價格。針對同一家店、同一籃商品的比較中，總價格最多可相差約7%。Groundwork表示，若此差距持續一年，等同於每年約1200美元的差異。



Instacart回應指，只有少數合作零售商進行有限的線上定價測試，且這些測試並未使用個人、人口統計或個別行為資料。公司強調，價格不會隨供需或即時因素改變。