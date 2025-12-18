25,357.64
-111.14
(-0.44%)
25,373
-76
(-0.30%)
高水15
8,790.62
-52.95
(-0.60%)
5,389.42
-68.53
(-1.26%)
790.66億
3,876.40
+6.12
(+0.158%)
4,554.12
-25.76
(-0.562%)
13,111.78
-112.73
(-0.852%)
2,615.26
-22.13
(-0.84%)
86,735.9200
+492.6900
(0.571%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4173
日圓最佳客戶買入價
5.0071
18/12/2025 12:25
可賣空股票總成交
1,630.38億
主板賣空
378.97億
(23.244%)
17/12/2025 16:59
上証指數
成交：4,345.11億
3,876.40
+6.12
(+0.158%)
滬深300
4,554.12
-25.76
(-0.562%)
深証成指
13,111.78
-112.73
(-0.852%)
MSCI中國A50
2,615.26
-22.13
(-0.84%)
比特幣
資料由Binance提供
86,735.9200
+492.6900
(0.571%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4173
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0071
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特02628 中國人壽00763 中興通訊01347 華虹半導體
17/12/2025 13:19
16/12/2025 08:10
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
86,735.92
+492.69
+0.571%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,834.8200
+1.3200
+0.047%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2960
-0.0040
-1.333%
18/12/2025 12:20
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.55%
1個月
3.18%
3個月
3.10%
18/12/2025 11:15
