18/12/2025 11:06

【特朗普當政】達利歐向「特朗普帳戶」捐款，馬斯克回應：未來不會有貧困

《經濟通通訊社18日專訊》白宮周三（17日）公布「特朗普帳戶」 的新動態，其中包括橋水創辦人達利歐及其妻子芭芭拉的一筆追加捐款。



達利歐夫婦的捐款將為康涅狄格州約30萬名兒童每人發放250美元。這筆資金的發放對象為居住在家庭收入中位數低於15萬美元的郵遞區號區域的兒童。



美國財長貝森特說，他估計達利歐對特朗普帳戶的捐款可能多達1億美元，但尚未看到最終數字。



達利歐在社交平台X上發文表示，讚賞特朗普政府推出特朗普帳號，讚賞戴爾夫婦的大力支持，他們允許達利歐慈善基金會和其他人加入。他會和其他人一起進行金融知識教育，這樣每個人都能掌握基本的知識，比如學會多賺多花，以及如何儲蓄和投資。



馬斯克在達利歐的帖子下評論，讚賞戴爾夫婦，並表示未來不會有貧困，所以不需要存錢。因為將會出現普遍的高收入。(rc)