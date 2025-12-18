18/12/2025 11:12

【外圍經濟】白銀市值超越谷歌，躋身全球第四大資產

《經濟通通訊社18日專訊》強勁投資需求、被列入美國關鍵礦物清單，以及新一輪買盤，正推動白銀價格創下歷史新高，周三白銀價格首次突破每盎司66美元關口，年內漲幅已逾120%。



據LSEG追溯至1982年的數據顯示，其年度表現有望創歷史最佳。該金屬表現甚至超越黃金，黃金年內至今的漲幅約為64%。



從市值來看，隨著周三逾4%的新一輪大漲行情展開，白銀的市值目前已超越谷歌(US.GOOG)，成為全球第四大資產，目前市值規模僅低於黃金、英偉達和蘋果。



不過，StoneX市場分析主管Rhona O'Connell表示，「當前白銀的漲勢主要由投資驅動。雖然存在強勁的基本面支撐，但價格上漲主要源於投資和投機行為。」(rc)