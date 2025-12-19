25,690.53
+192.40
(+0.75%)
3,890.45
+14.08
(+0.363%)
4,568.18
+15.39
(+0.338%)
13,140.21
+86.24
(+0.661%)
88,036.8200
+2,520.4100
(2.947%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
19/12/2025 17:05
英鎊兌美元報1.3375，英國11月零售銷售按年升0.6%遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.661
|98.427
|0.234
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.90/94
|156.71/75
|155.53/57
|歐元/美元
|1.1712/16
|1.1704/08
|1.1724/28
|英鎊/美元
|1.3373/77
|1.3363/67
|1.3382/86
|美元/瑞郎
|0.7952/56
|0.7954/58
|0.7939/43
|美元/加元
|1.3786/90
|1.3794/98
|1.3778/82
|澳元/美元
|0.6606/10
|0.6600/04
|0.6611/15
|紐元/美元
|0.5749/53
|0.5744/48
|0.5775/79
|美元/人民幣
|7.0409/13
|7.0409/13
|7.0416/42
|美元/港元
|7.7818/22
|7.7811/15
|7.7811/15
*上述報價只供參考用