19/12/2025 08:02

【外圍經濟】英倫銀行重啟減息步伐，利率降至3.75%符預期

《經濟通通訊社19日專訊》英倫銀行結束貨幣政策委員會會議，宣布將基準利率下調0.25厘，由4%降至3.75%。是次決定符合市場普遍預期，標誌著當局在9月及11月連續兩次會議維持利率不變後，正式重啟減息周期。​



隨著英國通脹從2022年的高位顯著回落，儘管近期數據顯示通脹率仍在3.8%至4%區間徘徊，但整體物價壓力已見緩和趨勢。​



此次決議反映央行內部對經濟前景的評估發生轉變。面對失業率逐步上升及經濟增長疲弱的雙重挑戰，加上財政預算案帶來的稅收影響，促使委員會內部的鴿派立場轉強，最終以微弱多數通過減息議案。這也是自2025年8月將利率降至4%以來，央行首次調整借貸成本。​



然而，央行行長貝利及其團隊仍保持審慎態度，強調未來的減息步伐將取決於服務業通脹及薪資增長的數據表現，以確保通脹能持續回落至2%的目標水平。​(kk)