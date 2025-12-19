直播中 : 開市Good Morning - 美國通脹降溫 、減息預期升 有利大市？
直播中 : 開市Good Morning - 美國通脹降溫 、減息預期升 有利大市？
25,573.21
+75.08
(+0.29%)
25,608
+94
(+0.37%)
高水35
8,855.11
+13.60
(+0.15%)
5,450.82
+32.53
(+0.60%)
379.98億
3,878.08
+1.71
(+0.044%)
4,555.41
+2.62
(+0.058%)
13,088.98
+35.01
(+0.268%)
2,614.99
-2.65
(-0.10%)
85,272.1300
-244.2800
(-0.286%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0086
13
十二月
銅鑼灣維多利亞公園｜工展會 2025 入場必讀！美食筍貨優惠6大攻略︰$1鮑魚福袋、$10千層蛋糕、$50紅酒盲盒 銅鑼灣維多利亞公園｜工展會 2025 入場必讀！美食筍貨優惠6大攻略︰$1鮑魚福袋、$10千層蛋糕、$50紅酒盲盒
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜工展會 2025 入場必讀！美食筍貨優惠6大攻略︰$1鮑魚福袋、$10千層蛋糕、...
推介度：
13/12/2025 - 05/01/2026
18
十一月
金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊 金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
大型盛事 節慶活動
金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
推介度：
18/11/2025 - 02/01/2026
免費
