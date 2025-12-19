19/12/2025 08:05

【外圍經濟】歐洲央行連續四度按兵不動，存款利率維持2厘

《經濟通通訊社19日專訊》歐洲央行維持三大關鍵利率不變，符合市場普遍預期。這也是當局自今年6月減息以來，連續第四次會議選擇按兵不動。行長拉加德指出，歐元區經濟展現韌性，通脹正逐步邁向2%的中期目標。​



歐洲央行在聲明中宣布，存款工具利率維持在2厘；主要再融資利率及邊際貸款利率則分別維持在2.15厘及2.4厘。​



央行管委會強調，目前的利率水平在維持足夠長的時間後，將為通脹及時回歸目標作出重大貢獻。雖然早前市場曾憧憬年底前會有進一步寬鬆，但近期數據顯示歐元區經濟表現優於預期，勞動力市場穩健，令央行有空間保持審慎觀望態度 。​



行長拉加德在記者會上表示，儘管面臨貿易緊張局勢等外部挑戰，歐元區經濟增長仍接近潛在水平，當局甚至可能上調增長預測。她重申，未來的利率路徑將繼續取決於數據，央行不會預先承諾特定的利率軌跡。​(kk)