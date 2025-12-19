19/12/2025 08:31

【外圍經濟】避險情緒上升，紐約期金升破4400美元大關創新高

《經濟通通訊社19日專訊》受聯儲局持續寬鬆的貨幣政策預期及地緣政治局勢升溫，黃金價格全線造好。其中，紐約期金表現最為強勁，盤中突破每盎司4400美元心理關口，高見4409美元，創下歷史新高；現貨金亦步亦趨，一度逼近歷史紀錄高位。



紐約期金一度高見4400美元水平，儘管隨後受獲利回吐影響，價格稍有回落至4330至4360美元區間整固，但全日走勢依然穩健。現貨金價方面，日內維持在4330美元上方徘徊，距離10月份創下的4381美元歷史高位僅一步之遙。​



隨著美國聯儲局及英倫銀行近期接連釋出鴿派訊號並執行減息，市場預期2026年全球流動性將進一步寬鬆，降低了持有黃金的機會成本。​(jf)