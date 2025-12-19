直播中 : 開市Good Morning - 美國通脹降溫 、減息預期升 有利大市？
直播中 : 開市Good Morning - 美國通脹降溫 、減息預期升 有利大市？
25,574.98
+76.85
(+0.30%)
25,612
+98
(+0.38%)
高水37
8,856.05
+14.54
(+0.16%)
5,451.30
+33.01
(+0.61%)
381.13億
3,877.67
+1.30
(+0.034%)
4,555.68
+2.89
(+0.063%)
13,089.20
+35.23
(+0.270%)
2,615.36
-2.28
(-0.09%)
85,272.1300
-244.2800
(-0.286%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0086
