直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
25,676.13
+40.90
(+0.16%)
25,691
+56
(+0.22%)
高水15
8,922.10
+30.39
(+0.34%)
5,534.81
+51.80
(+0.94%)
260.22億
3,954.90
-10.38
(-0.262%)
4,639.34
-0.03
(-0.001%)
13,587.49
+50.39
(+0.372%)
2,682.32
+3.79
(+0.14%)
87,272.3100
+35.1800
(0.040%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9897
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,676.13
+40.90
(+0.16%)
期指
高水15
25,691
+56
(+0.22%)
國企指數
8,922.10
+30.39
(+0.34%)
科技指數
5,534.81
+51.80
(+0.94%)
大市成交
260.22億
股票
248.18億
(95.372%)
窩輪
1.18億
(0.455%)
牛熊證
10.86億
(4.174%)
即時更新：30/12/2025 09:46
可賣空股票總成交
2,058.91億
主板賣空
322.81億
(15.679%)
更新：29/12/2025 16:59
上証指數
成交：1,829.66億
3,954.90
-10.38
(-0.262%)
滬深300
4,639.34
-0.03
(-0.001%)
深証成指
13,587.49
+50.39
(+0.372%)
MSCI中國A50
2,682.32
+3.79
(+0.14%)
比特幣
資料由Binance提供
87,272.3100
+35.1800
(0.040%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9897
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.50%
更新：26/12/2025 16:15
即將公佈經濟數據
俄羅斯-服務業採購經理人指數
即將公佈
30/12/2025 14:00
前值
52.20
市場預測
--
俄羅斯-綜合採購經理人指數
即將公佈
30/12/2025 14:00
前值
50.10
市場預測
--
