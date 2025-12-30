19/12/2025 09:10

【國際要聞】柬方指泰軍空襲賭場地區釀兩平民受傷，泰軍稱該處為柬軍武器庫

《經濟通通訊社19日專訊》泰國與柬埔寨的邊境衝突持續，柬埔寨指泰國軍方戰鬥機周四（18日）在西北部，接壤邊境城市波貝一個賭場林立的地區投下三枚炸彈，摧毀了一處倉庫和其他財產，造成兩名平民輕傷。



泰國陸軍副發言人素素瓦農在新聞發布會回應時表示，泰方並沒有下達指令去攻擊平民目標或非軍事目標，實施相關行動是因為核實到有關建築被用作柬軍武器倉庫，強調軍方當前的首要任務是確保邊境地區泰國民眾的安全。



中共中央政治局委員、外長王毅分別與泰柬兩國外長通電話，呼籲雙方盡快停火、重建互信，中方已派特使前往兩國調停。東盟外長下星期一在馬來西亞舉行緊急會談，尋求外交解決方案。(jf)