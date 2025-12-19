直播中 : 開市Good Morning - 美國通脹降溫 、減息預期升 有利大市？
直播中 : 開市Good Morning - 美國通脹降溫 、減息預期升 有利大市？
25,577.85
+79.72
(+0.31%)
25,618
+104
(+0.41%)
高水40
8,858.07
+16.56
(+0.19%)
5,454.67
+36.38
(+0.67%)
384.97億
3,877.99
+1.62
(+0.042%)
4,556.45
+3.66
(+0.080%)
13,092.49
+38.52
(+0.295%)
2,616.41
-1.23
(-0.05%)
85,254.9800
-261.4300
(-0.306%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0086
21
十一月
