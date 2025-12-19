19/12/2025 08:19

【開市Ｇｏ】美通脹意外放緩，日本料加息，料國產EUV光刻機未具量產能力

2025年12月19日【要聞盤點】



1、美股周四(18日)強勢反彈，科技股領升，帶動大市氣氛回暖。受美光科技(US.MU)強勁業績指引及通脹數據低於預期，道指與標指成功扭轉頹勢，結束連續四個交易日的跌浪。道指收市升65.88點，或0.14%，報47951.85點；標普500指數升53.33點，或0.79%，報6774.76點；納指升313.04點，或1.38%，報23006.36點。中國金龍指數升73點。日經期貨截至上午8時01分升7.5點。



2、美國勞工統計局公布11月消費物價指數(CPI)按年升幅2.7%，低於預期的3.1%，亦低於9月的3%，惟經濟學家懷疑數據或因此前聯邦政府停擺失真。



3、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特高度讚賞CPI數據，形容表現驚人，暗示聯儲局減息空間充裕。



4、美國截至12月13日當周新領失業救濟人數降1.3萬至22.4萬人，經季節性調整後優於市場預期的22.5萬人。



5、美國總統特朗普稱前日面試聯儲局理事沃勒，讚其「非常出色」，表示未來幾周內將公布下一任聯儲局主席人選。



6、歐央行維持政策利率不變，行長拉加德重申央行在利率政策方面處於「有利位置」；英國央行將基準利率由4%降至3.75%，符合預期，行長貝利警告進一步降息空間有限、。



7、日本央行今日將公布利率決定，市場預測該行將加息25基點至30年來最高水平0.75%。



8、美國與歐洲據悉制定強有力的烏克蘭安全保障計劃，其中包括北約駐軍。



9、特朗普簽署行政令宣布聯邦政府12月24日及26日關閉，美股交易安排不變，市場猜測12月24日國債標售時間或調整。



10、因中國大幅拋售，10月外國投資者持有美國國債下降，中國持有量降至全球金融危機以來最低。



11、路透社報道，TikTok母公司字節跳動與甲骨文等三家投資者簽署協議，成立美國合資公司，繼續營運TikTok美國業務。



12、微軟、谷歌等24家公司加入美國政府人工智能「創世使命」，促進AI技術於科學發現及能源項目中的應用。





【焦點股】



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 摩通稱中國EUV光刻機研發2030年前難影響ASML，目前沒有任何信息表明其具接近量產能力



金礦股：招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)

- 紐約期金高見4409美元，創歷史新高；現貨金亦一度逼近歷史紀錄高位



比特幣ETF概念：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣衝高失敗較高位跌5.5%，以太坊跌破2800美元



復星醫藥(02196)

- 授獨家許可選擇權，潛在收款28億元



智匯礦業(02546)

- 今日掛牌，超購5247倍無人穩中一手，暗盤升逾1倍



希迪智駕(03881)

- 今日掛牌，超購21倍一手分配率50%，暗盤跌6%



南華期貨(02691)

- 每股H股發售價12元下限定價，集資13億元



滉達富控股(01348)

- 60%股權易手劉翀觸發全購，出價折讓45%，今早復牌





【油金報價】



紐約期油下跌0.18%，報每桶55.82美元



布倫特期油下跌0.02%，報每桶59.75美元



黃金現貨下跌0.01%，報每盎司4332.31美元



紐約期金無聲跌，報每盎司4363.95美元