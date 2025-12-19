19/12/2025 18:53

【ＡＩ】政府委任邱達根為AI效能提升組副組長，為期兩年

《經濟通通訊社19日專訊》政府宣布委任邱達根為人工智能(AI)效能提升組副組長，為期兩年，任期至2027年12月17日。



政務司副司長兼AI效能提升組組長卓永興歡迎此項任命。他表示，隨著政府加快推動AI應用，吸納業界意見尤其重要。邱達根自2022年起擔任立法會議員（科技創新界），對推動科技普及、AI應用及智慧城市發展具精闢意見。他的加入將為提升組提供新思維和市場實務經驗，有助強化以AI在政府部門推行科技革新的工作。



行政長官在2025年《施政報告》宣布成立AI效能提升組，負責統籌和指導政府部門於工作中有效應用人工智能技術、研究重組工作流程，以及推動部門進行科技革新。(bi)