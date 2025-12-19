19/12/2025 19:11

《再戰明天》英國公布第三季GDP，本港公布CPI

《經濟通通訊社19日專訊》英國公布第三季GDP，及本港公布CPI，料為下周一（22日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，馬來西亞召開東盟外長特別會議，討論泰國-柬埔寨衝突。



數據方面，下周一3:00pm（本港時間．下同），英國公布第三季出口；第三季國內生產總值，季率升幅料由0.3%收窄至0.1%；第三季進口。4:30pm，香港公布11月綜合消費物價指數。



在本港，下周一公布業績的公司有:INTL GENIUS(00033)、品質國際(00243)等。



下周二（23日）公布業績的公司有:AEON信貸財務(00900)等。(wa)