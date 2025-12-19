19/12/2025 11:33
《港元利率》港元拆息全線下跌，一個月拆息報3.17厘
《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息全線下跌，而與樓按相關的一個月拆息報3.16798厘，跌1.565基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.0881厘，跌1.684基點。
隔夜息報2.54833厘，跌0.5基點；一周拆息跌7.107基點，報2.82464厘，兩周則跌25.19基點，報3.41179厘。長息方面，六個月拆息跌4.524基點，報3.0597厘，一年期則跌3.392基點，報3.0931厘。
港元匯價今日在7.7827-7.7797之間上落，最新報7.7804。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.54833
|-0.5
|一周
|2.82464
|-7.107
|兩周
|3.41179
|-25.19
|一個月
|3.16798
|-1.565
|兩個月
|3.09024
|-1.47
|三個月
|3.0881
|-1.684
|六個月
|3.0597
|-4.524
|一年
|3.0931
|-3.392
