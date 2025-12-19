直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：美國通脹降溫被市場誤解？日本「鴿派加息」日圓反跌！體育用品股點部署？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：美國通脹降溫被市場誤解？日本「鴿派加息」日圓反跌！體育用品股點部署？
25,671.41
+173.28
(+0.68%)
25,707
+193
(+0.76%)
高水36
8,889.08
+47.57
(+0.54%)
5,484.03
+65.74
(+1.21%)
1,008.58億
3,897.72
+21.35
(+0.551%)
4,579.51
+26.72
(+0.587%)
13,175.96
+121.99
(+0.935%)
2,629.19
+11.55
(+0.44%)
87,091.3400
+1,574.9300
(1.842%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4266
日圓最佳客戶買入價
5.0010
「失智咖啡館」讓腦退化長輩化身侍應，重拾自信與自立
輕鬆護老 照顧者手記

「失智咖啡館」讓腦退化長輩化身侍應，重拾自信與自立
易經看世界

【易經看世界】從同人卦看2026年的兵凶戰危：哪月最易擦搶走火？如何自保？

73歲洪金寶傳打「神秘液體」回春，近年坐輪椅代步，洪天明代父...
影視娛樂 娛樂

73歲洪金寶傳打「神秘液體」回春，近年坐輪椅代步，洪天明代父...
