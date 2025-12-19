25,690.53
+192.40
(+0.75%)
25,705
-20
(-0.08%)
高水14
8,901.23
+59.72
(+0.68%)
5,479.04
+60.75
(+1.12%)
2,211.86億
3,890.45
+14.08
(+0.363%)
4,568.18
+15.39
(+0.338%)
13,140.21
+86.24
(+0.661%)
2,621.30
+3.66
(+0.14%)
88,328.2200
+2,811.8100
(3.288%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4255
日圓最佳客戶買入價
4.9600
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,690.53
+192.40
(+0.75%)
期指(夜)
高水14
25,705
-20
(-0.08%)
國企指數
8,901.23
+59.72
(+0.68%)
科技指數
5,479.04
+60.75
(+1.12%)
大市成交
2,211.86億
股票
2,074.37億
(93.784%)
窩輪
48.44億
(2.190%)
牛熊證
89.05億
(4.026%)
即時更新：19/12/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,034.89億
主板賣空
451.61億
(22.193%)
更新：19/12/2025 16:59
上証指數
成交：7,380.66億
3,890.45
+14.08
(+0.363%)
滬深300
4,568.18
+15.39
(+0.338%)
深証成指
13,140.21
+86.24
(+0.661%)
MSCI中國A50
2,621.30
+3.66
(+0.14%)
比特幣
資料由Binance提供
88,328.2200
+2,811.8100
(3.288%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4255
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9600
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

米芝蓮一星中菜食府推五行養生菜譜:老菜脯陳皮乳鴿腿、胡椒淮山...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

米芝蓮一星中菜食府推五行養生菜譜:老菜脯陳皮乳鴿腿、胡椒淮山...
中風警號 │ 耳朵出現1變化恐是中風心臟病先兆，醫生揭7成人...
醫學通識 健康解「迷」

中風警號 │ 耳朵出現1變化恐是中風心臟病先兆，醫生揭7成人...
易經看世界

【易經看世界】從同人卦看2026年的兵凶戰危：哪月最易擦搶走火？如何自保？

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39
大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.12%
3個月國債孳息率
3.62%
10年-3個月國債孳息率
0.50%
更新：18/12/2025 15:50
即將公佈經濟數據
加拿大-零售銷售(月率)
即將公佈
19/12/2025 21:30
前值
-0.70%
市場預測
0.00%
歐元區-消費者信心指數
即將公佈
19/12/2025 23:00
前值
-14.20
市場預測
-14.00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處