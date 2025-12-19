19/12/2025 18:22

【日央加息】Brandywine Global:日本經濟韌性為日央行提供緩慢但穩定的正常化空間

《環富通基金頻道19日專訊》Brandywine Global投資組合經理兼資深研究分析師Carol Lye最新評論指出，日本央行（日銀）雖因日圓疲弱及通脹趨勢強勁而備受預期加息，但市場已提前消化此舉，並預計至2027財年終端利率達1.5%左右。近期短觀調查顯示企業對擴大資本支出仍具信心，明年春斗工資漲幅料與今年相若。在經濟相對強勁及實質政策利率負值下，只要通脹勢頭維持，日銀明年料續處加息模式。



Lye強調，企業擴資意欲強及工資增長穩固，為日銀提供加息空間，負實質利率環境進一步支持正常化路徑。市場已計價加息預期，焦點轉向日銀對中性利率或終端利率的溝通。若日銀釋放更鷹派訊號，日圓明年或有出色表現；惟若匯價再度逼近160，財務省干預跡象將增加。



展望明年，日圓走勢更大程度受美元及聯儲局政策主導。全球增長若回升，配合央行減息或加息暫停，拋補交易(carry trade)料重燃，進一步影響日圓。Lye認為，在通脹勢頭不減下，日銀加息周期將延續，投資者宜關注短觀數據及春鬥結果，以評估政策持續性。整體而言，日本經濟韌性為日銀提供緩慢但穩定的正常化空間，日圓潛在波動性仍高，需警惕外匯干預風險。(hl)