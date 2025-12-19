19/12/2025 09:40

【議息前瞻】普徠仕：日本央行加息時間提前至本月，明年或加息兩次

《環富通基金頻道19日專訊》日本央行今日稍後公布議息結果。普徠仕多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽指，市場近期已調整對日本央行加息時間表的預期，由2026年1月提前至2025年12月。現時市場預測日本央行將在2026年加息一次。



*日本經濟增長仍勝預期，通脹壓力持續*



然而，普徠仕預料日本央行的加息步伐將較市場預期更進取，2026年可能加息兩次，主要原因是日本實質利率持續處於負值區間。儘管日本經濟增長略有放緩，但表現仍優於市場普遍預期。值得注意的是，通脹壓力持續，工資通脹更呈現上行趨勢。



另外，市場已逐漸減少關注美日息差相關性。然而，套息回報的減少將降低做空日圓的吸引力。短期日圓走勢將取決於日本央行會議結果。雖然市場預期日本央行在前瞻指引方面不會過於鷹派，或令日圓短期承壓，但這種弱勢僅屬暫時。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。