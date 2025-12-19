19/12/2025 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升33點子，報7.0550，創逾14個半月高
《經濟通通訊社19日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0550，較上個交易日升33點子，創2024年9月30日以來逾14個半月新高，較市場預測偏弱172點，上個交易日報7.0583。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0550
|-33.00
|1歐元/人民幣
|8.2616
|-143.00
|100日圓/人民幣
|4.5274
|-25.00
|1港元/人民幣
|0.9068
|-6.10
|1英鎊/人民幣
|9.4267
|+16.00
|1澳元/人民幣
|4.6578
|+53.00
|1紐元/人民幣
|4.0655
|+10.00
|1新加坡/人民幣
|5.4639
|+42.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8700
|+88.00
|1加元/人民幣
|5.1131
|+5.00
|1人民幣/林吉特
|0.5795
|-5.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3508
|-640.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3739
|-50.00
|1人民幣/韓元
|209.4600
|+4.00