直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：美國通脹降溫被市場誤解？日本「鴿派加息」日圓反跌！體育用品股點部署？
25,671.06
+172.93
(+0.68%)
25,705
+191
(+0.75%)
高水34
8,888.89
+47.38
(+0.54%)
5,484.47
+66.18
(+1.22%)
1,008.97億
3,897.39
+21.02
(+0.542%)
4,578.88
+26.09
(+0.573%)
13,177.72
+123.75
(+0.948%)
2,629.19
+11.55
(+0.44%)
87,091.3400
+1,574.9300
(1.842%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4266
日圓最佳客戶買入價
5.0010
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
可賣空股票總成交
833.08億
主板賣空
212.26億
(25.479%)
半日數據，更新：19/12/2025 12:40
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39
大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,321.1300
-13.7100
-0.316%
XAG 白銀現貨
65.3910
-0.1649
-0.252%
更新：19/12/2025 13:05
最新重要數據
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.70%
公佈日期
18/12/2025 21:30
歐元區-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.15%( 0.00%)
公佈日期
18/12/2025 21:15
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
3.75%( -0.25%)
公佈日期
18/12/2025 20:00
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
