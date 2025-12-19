19/12/2025 11:03
《神州拆息》放水357億，Shibor隔夜升0.03基點
《經濟通通訊社19日專訊》人民銀行公布，今日進行562億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%；進行1000億元14天期逆回購。
公開市場今日有1205億元逆回購到期，即今日淨投放357億元。
人行本周共進行6575億元逆回購，對沖本周逆回購到期量6685億元，即人行全周收水110億元。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)3個月至1年期下跌，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.2733
|+0.03
|1周
|1.4311
|+0.51
|2周
|1.6078
|+2.58
|1個月
|1.5544
|+0.44
|3個月
|1.6022
|-0.08
|6個月
|1.6311
|-0.19
|9個月
|1.6411
|-0.19
|1年
|1.6511
|-0.19
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)