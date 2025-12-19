19/12/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶1點子，報7.0420

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0550，較上個交易日升33點子，創2024年9月30日以來逾14個半月新高，較市場預測偏弱172點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開1點子，報7.0420，上個交易日即期匯率收盤報7.0419。



市場人士認為，年末國內市場偏結匯，中間價延續穩中略升，但近期大行維穩力度不減，將即期匯價穩在7.04附近。



隔夜美國公布的11月通脹數據明顯低於市場預期，但美元指數維持區間震盪，數據的準確性遭到質疑；而美國總統特朗普稱，下一任美聯儲主席將是「相信需要大幅降息」的人。市場可能重新定價美聯儲明年的降息路徑，短期美元可能小幅承壓，人民幣中間價則有望保持穩中偏升走勢。(jq)