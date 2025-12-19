25,650.43
+152.30
(+0.60%)
25,682
+168
(+0.66%)
高水32
8,879.21
+37.70
(+0.43%)
5,472.18
+53.89
(+0.99%)
908.80億
3,899.31
+22.94
(+0.592%)
4,580.64
+27.85
(+0.612%)
13,175.13
+121.16
(+0.928%)
2,630.48
+12.84
(+0.49%)
87,352.9300
+1,836.5200
(2.148%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0010
恒生指數
25,650.43
+152.30
(+0.60%)
期指
高水32
25,682
+168
(+0.66%)
國企指數
8,879.21
+37.70
(+0.43%)
科技指數
5,472.18
+53.89
(+0.99%)
大市成交
908.80億
股票
793.39億
(87.301%)
窩輪
39.01億
(4.293%)
牛熊證
76.39億
(8.406%)
即時更新：19/12/2025 11:33
可賣空股票總成交
1,438.12億
主板賣空
295.22億
(20.528%)
更新：18/12/2025 16:59
上証指數
成交：4,631.82億
3,899.31
+22.94
(+0.592%)
滬深300
4,580.64
+27.85
(+0.612%)
深証成指
13,175.13
+121.16
(+0.928%)
MSCI中國A50
2,630.48
+12.84
(+0.49%)
比特幣
資料由Binance提供
87,352.9300
+1,836.5200
(2.148%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0010
09988 阿里巴巴－Ｗ
00005 滙豐控股
09992 泡泡瑪特
00700 騰訊控股
01810 小米集團－Ｗ
00020 商湯－Ｗ
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39
大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.55%
1個月
3.18%
3個月
3.10%
更新：18/12/2025 11:15
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1000
更新：19/12/2025 11:30:31
最新
人氣
