19/12/2025 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收升9點子，兩連升報7.0410，創逾14個半月高

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0410，較上個交易日4時30分收盤價小升9點子，兩連升，創2024年9月30日以來逾14個半月新高，全日在7.0404至7.0424之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌19點子，報7.0353。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0550，較上個交易日升33點子，創2024年9月30日以來逾14個半月新高，較市場預測偏弱172點。



市場人士稱，大行在接近7.04附近提供美元流動性，緩和人民幣即期升勢，7.04關口短期或難破。一外資行交易員稱，「結匯需求不少，但人民幣即期短期估計還是窄幅波動，具體要看央媽的態度。也可能等跨年之後，人行會允許即期再升一些。」(jq)