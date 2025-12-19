19/12/2025 09:29

【ＡＩ】銀河通用機器人完成新一輪融資，規模超3億美元刷新行業紀錄

《經濟通通訊社19日專訊》銀河通用機器人微信公眾號今日發文宣布，銀河通用機器人近期完成新一輪超3億美元融資，再次刷新具身智能單輪融資紀錄。



本輪融資由中國移動鏈長基金領投，中金資本、中科院基金、蘇創投、央視融媒體基金、天奇股份等重量級投資平台及產業巨頭聯合注資，並同步獲得來自新加坡、中東的國際投資機構及老股東的加注。



《科創板日報》引述知情人士透露，銀河通用機器人累計融資額約達8億美元，估值達30億美元，這也是目前人形機器人行業最高估值。



銀河通用機器人介紹，其工業級使用標準的人形機器人已在工業製造、即時零售倉、智慧城市服務、醫療康養等多個領域構建成熟解決方案，並實現規模化商業落地。其中在工業製造領域，公司已與寧德時代、博世集團、豐田汽車、韓國現代、北汽集團、上汽集團、極氪汽車、長城汽車等國內外龍頭企業達成深度合作，全球首個實現人形機器人進廠真實自主干活，累計訂單規模已達數千台。(sl)