19/12/2025 16:39
【聚焦人幣】外匯局：11月銀行結售匯順差收窄至157億美元
《經濟通通訊社19日專訊》國家外匯管理局公布，2025年11月，銀行結匯14840億元人民幣，售匯13732億元人民幣。2025年1-11月，銀行累計結匯162781億元人民幣，累計售匯155932億元人民幣。
按美元計值，2025年11月，銀行結匯2095億美元，售匯1938億美元，結售匯順差157億美元，10月為177億美元。2025年1-11月，銀行累計結匯22769億美元，累計售匯21804億美元，累計結售匯順差965億美元
2025年11月，銀行代客涉外收入46372億元人民幣，對外付款45112億元人民幣。2025年1-11月，銀行代客累計涉外收入511208億元人民幣，累計對外付款497719億元人民幣。
按美元計值，2025年11月，銀行代客涉外收入6545億美元，對外付款6367億美元，順差178億美元，。2025年1-11月，銀行代客累計涉外收入71481億美元，累計對外付款69594億美元，累計順差1887億美元。(sl)
