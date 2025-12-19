19/12/2025 17:39

【聚焦數據】內地首11月FDI降幅收窄至7.5%，11月增近17%

《經濟通通訊社19日專訊》中國商務部公告，2025年1-11月，全國實際使用外資金額(FDI)6931.8億元人民幣，同比下降7.5%，降幅較1-10月收窄2.8個百分點；11月當月實際使用外資同比增長26.1%。



《路透》根據商務部數據測算，11月單月26.1%的FDI同比增速為2022年2月(66.1%)以來最高；當月FDI實際規模為712.5億元人民幣，較前月增加47.9%，為今年3月以來最高水平。



商務部又指，1-11月，全國新設立外商投資企業61207家，同比增長16.9%。



從行業看，1-11月，製造業實際使用外資1717.2億元人民幣，服務業實際使用外資5062.9億元人民幣。高技術產業實際使用外資2212.6億元人民幣，其中，電子商務服務業、醫療儀器設備及器械製造業、航空航天器及設備製造業實際使用外資分別增長127%、46.5%、41.9%。



從來源地看，瑞士、阿聯酋、英國實際對華投資分別增長67%、47.6%、19.3%（含通過自由港投資數據）。(sl)