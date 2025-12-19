直播中 : 開市Good Morning - 美國通脹降溫 、減息預期升 有利大市？
25,594.42
+96.29
(+0.38%)
25,631
+117
(+0.46%)
高水37
8,864.63
+23.12
(+0.26%)
5,459.34
+41.05
(+0.76%)
395.13億
3,881.97
+5.60
(+0.144%)
4,562.58
+9.79
(+0.215%)
13,109.37
+55.40
(+0.424%)
2,619.28
+1.64
(+0.06%)
85,272.1300
-244.2800
(-0.286%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0086
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ02318 中國平安
