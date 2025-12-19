19/12/2025 08:55

【外圍經濟】美國11月CPI按年升2.7%，遠低於預期

《經濟通通訊社19日專訊》美國最新公布的通脹數據有顯著回落，在政府停擺導致10月份數據取消發布後，美國勞工統計局公布，11月消費物價指數(CPI)按年升幅為2.7%，顯著低於市場普遍預期的3.1%，亦低於9月份的3%增幅。



數據顯示通脹壓力正在減輕。撇除價格波動較大的食品及能源項目，11月核心CPI按年增長2.6%，同樣遠低於市場預期的3%，創下自2021年3月以來的最低增幅。



本次為美國政府於11月中旬結束停擺後，首次發布的價格數據。美國勞工統計局早前表示，由於政府停擺，無法追溯收集10月份的調查數據，因此取消原定的10月CPI報告。低於預期的通脹數據，增強了市場對聯儲局可能在未來減息的預期。



*哈塞特：數據好得驚人*



數據發布後，美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示高度讚賞，形容數據好得驚人。



哈塞特指，美國經濟正展現出「高增長、通脹回落」的理想態勢，並暗示聯儲局擁有充裕的減息空間。



哈塞特強調，目前的經濟數據顯示工資增長速度已超越物價升幅，意味著實際購買力正在修復。他更透露，美國納稅人明年將迎來大筆退稅，且政府將致力協助降低按揭貸款利率，進一步減輕家庭負擔。(rc)