19/12/2025 09:23

【外圍經濟】美國新領失業救濟金人數回落至22.4萬

《經濟通通訊社19日專訊》美國截至12月13日當周的新領失業救濟人數，較前周下降1.3萬人至22.4萬人，經季節性調整後表現優於市場預期的22.5萬人。數據反映出在年底季節性波動影響下，勞動市場仍維持相對穩定的狀態。



四周平均新領失業救濟人數則上升500人至21.75萬人。截至12月6日當周的連續領取失業救濟人數，激增6.7萬人至190萬人，儘管仍低於市場預期的193萬人。



今年以來，美國初領失業救濟人數，大致維持在每周25萬人以下的穩定水平，反映企業裁員情況保持溫和。然而，上周數據從前一周的23.7萬人回落，顯示感恩節假期後的數據大幅波動已逐步穩定。(rc)