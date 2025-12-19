19/12/2025 14:00

【外圍經濟】高盛預計2026年全球股市持續上漲，惟漲幅不及今年

《經濟通通訊社19日專訊》高盛策略師表示，由於企業盈利增長及聯儲局寬鬆的貨幣政策，明年全球股市仍有望繼續上漲，但與2025年相比，回報率會較為溫和。



高盛策略師Peter Oppenheimer等人在周四（18日）的報告中表示：「我們仍然對2026年股市持建設性觀點，因為盈利將持續增長，但預計在牛市不斷擴容的背景下，指數層面回報率將低於2025年。」



高盛經濟學家預期「各區域的經濟將持續擴張，同時聯儲局將進一步溫和放鬆貨幣政策」。



報告表示，以區域市值加權計算的12個月股票預測顯示，2026年以美元計價的股價回報率，將達到13%，計入分紅後將達到15%。(rc)