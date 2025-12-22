22/12/2025 09:08

許正宇：明年重點發展黃金市場，深化與內地合作

《經濟通通訊社22日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港正積極融入發展國家戰略，明年重點發展黃金市場，建立國際黃金交易中心，並深化與上海、深圳在交易及冶煉等環節的合作。



許正宇接受媒體訪問時表示，未來將構建「香港進口-深圳冶煉-再出口海外」的聯動模式，目前已有企業探討在港設立精煉廠的可行性。另外，香港積極建設黃金中央清算系統，持續吸引海外企業來港上市，打造世界一流資產管理中心。



*目標3年內將黃金倉儲容量擴充至超過2000噸*



許正宇表示，香港明年將設立黃金中央清算系統與黃金行業協會，進一步建設國際黃金交易中心，並強化與上海黃金交易所的合作，透過完善金融治理、提升在黃金定價方面的國際話語權，推動香港更好服務國家發展。



施政報告提出加速建立國際黃金交易市場，目標3年內將黃金倉儲容量擴充至超過2000噸。



至於吸引家族辦公室的工作，9月已提前達成吸引逾200間家辦的目標，新目標為2026至2028年再吸引220間家辦落戶。另外，「新資本投資者入境計劃」已接獲逾2600宗申請，合計帶來超過780億元潛在投資。



許正宇表示，特區政府將提交單一家辦稅務優惠法案，追溯至今年4月生效，並正研究鼓勵企業在港設立財資中心的稅務安排，以吸引海外資金管理業務。(ul)