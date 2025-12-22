25,742.24
+51.71
(+0.20%)
25,783
+58
(+0.23%)
高水41
8,925.39
+24.16
(+0.27%)
5,528.05
+49.01
(+0.89%)
955.86億
3,915.20
+24.75
(+0.636%)
4,604.43
+36.25
(+0.794%)
13,318.80
+178.59
(+1.359%)
2,646.83
+25.53
(+0.97%)
88,811.0900
+152.2200
(0.172%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9562
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,742.24
+51.71
(+0.20%)
期指
高水41
25,783
+58
(+0.23%)
國企指數
8,925.39
+24.16
(+0.27%)
科技指數
5,528.05
+49.01
(+0.89%)
大市成交
955.86億
股票
844.97億
(88.398%)
窩輪
40.12億
(4.197%)
牛熊證
70.78億
(7.405%)
即時更新：22/12/2025 12:03
可賣空股票總成交
2,034.89億
主板賣空
451.61億
(22.193%)
更新：19/12/2025 16:59
上証指數
成交：5,031.44億
3,915.20
+24.75
(+0.636%)
滬深300
4,604.43
+36.25
(+0.794%)
深証成指
13,318.80
+178.59
(+1.359%)
MSCI中國A50
2,646.83
+25.53
(+0.97%)
比特幣
資料由Binance提供
88,811.0900
+152.2200
(0.172%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9562
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
一月
西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園 西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園
文化藝術 音樂會
西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園
推介度：
10/01/2026
21
十一月
ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開多重聖誕驚喜 聯乘Tiffany & Co. 華麗呈獻 標誌性聖誕禮盒裝置及節日限定甜點 ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開多重聖誕驚喜 聯乘Tiffany & Co. 華麗呈獻 標誌性聖誕禮盒裝置及節日限定甜點
大型盛事 節慶活動
ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開...
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股00700 騰訊控股00358 江西銅業股份
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39
大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
防詐騙公告：提防冒認本台節目之Facebook假專頁及AI偽造影片
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-東京住宅銷售(年率)
即將公佈
22/12/2025 13:00
前值
-28.20%
市場預測
--
英國-出口(季率)
即將公佈
22/12/2025 15:00
前值
0.40%
市場預測
--
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,392.9300
+38.1300
+0.876%
XAG 白銀現貨
69.1612
+1.7400
+2.581%
更新：22/12/2025 12:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處