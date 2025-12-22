22/12/2025 16:38

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2025年11月香港CPI按年升1.2%

▷ 基本通脹率1.0%與10月持平

▷ 交通、煙酒等類別價格上升，衣履、耐用物品下跌 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》統計處今日公布2025年11月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，今年11月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.2%，與今年10月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2025年11月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.0%，亦與2025年10月份的相應升幅相同。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年11月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，與截至今年10月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年11月份錄得按年升幅的類別為交通（上升3.5%）、煙酒（上升2.1%）、雜項服務（上升1.9%）、住屋（上升1.6%）、外出用膳及外賣（上升1.3%）、雜項物品（上升1.3%），以及基本食品（上升0.7%）。另一方面，綜合消費物價指數在今年11月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌4.1%）、耐用物品（下跌3.3%），以及電力、燃氣及水（下跌0.5%）。以2025年首11個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.9%、1.3%及1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.4%、1.0%及0.9%。截至2025年11月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.2%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.4%、1.0%及1.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、1.1%、1.0%及1.0%。截至2025年11月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升1.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.9%、1.3%及1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.4%、1.0%及1.0%。政府發言人表示，11月消費物價通脹仍處於低水平，基本綜合消費物價指數按年上升維持在1.0%。各主要組成項目的價格壓力大致受控。展望將來，由於來自本地及外圍的成本壓力仍大致受控，整體通脹短期內應保持輕微。(ul)