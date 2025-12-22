22/12/2025 08:33

【開市Ｇｏ】美股聖誕行情可期，萬科債務寬限倒計時，內地加強平台定價監管

2025年12月22日【要聞盤點】



1、美股周五(19日)全線造好，科技股強勢回歸帶動大市氣氛。在甲骨文(US.ORCL)大升及人工智能板塊回暖的雙重推動下，納數急升逾300點，掃除早前市場對AI估值回調的陰霾。道指收市升183.04點，或0.38%，報48134.89點；標普500指數升59.74點，或0.88%，報6834.5點；納指升301.26點，或1.31%，報23307.62點。中國金龍指數升65點。日經期貨截至上午7時58分上升137點。



2、白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱，美國核心通脹率處於或低於目標水平，聯儲局有充足降息空間；但紐約及克利夫蘭聯儲行長認為無需急於調整利率。



3、日本財務大臣片山皋月對日圓單邊快速下跌表示「深為關切」，將根據9月份的美日聯合聲明對過度匯率波動採取應對措施。



4、美國特使威特科夫稱，美國官員與烏克蘭及歐洲代表舉行「富有成效且具有建設性」的會談。烏克蘭總統澤連斯基指美國提議舉行與俄烏的三方會談。



5、美國周六在對委內瑞拉的封鎖中攔截第二艘油輪，據悉船上石油屬一家中國企業。特朗普此前稱不排除與委內瑞拉開戰可能。



6、特朗普宣布與九家製藥公司達成協議，降低部分藥品價格以換取三年關稅寬限期，並計劃召集保險公司討論降價問題。



7、上交所及深交所公告，境外機構投資者可在滬深交易所市場開展債券回購業務。



8、中國商務部稱，2025年1至11月新設外商投資企業61207家，同比增16.9%；實際使用外資6931.8億元人民幣，同比降7.5%。



9、香港財經事務及庫務局局長許正宇預計2026年初發放首批穩定幣牌照，將優先考慮儲備管理、價格穩定及反洗錢措施。截至9月底，已收到36份申請。



10、路透報道，安世半導體中國子公司獲多家本土企業晶圓供應，以滿足2026年絕緣柵雙極晶體管（IGBT）產品生產需求。



11、高盛及城堡證券看好美股「聖誕行情」，城堡證券指歷史數據顯示標普500指數12月最後兩周有75%機會上漲，散戶及機構投資者積極買入看漲期權。



12、港股首家圖形處理器(GPU)概念股壁仞科技(06082)今日至下周一(29日)招股，計劃全球發售約2.48億股H股，其中約5%在港發售，其餘作國際發售，每股作價介乎17元至19.6元，入場費3959.54元。公司預期於1月2日(星期五)掛牌。





【焦點股】



平台股：阿里巴巴(09988)、美團(03690)、京東(09618)

- 中國出台平台價格行為規則，禁止不合理限制經營者定價能力



萬科企業(02202)

- 20億元境內債寬限期今日結束，債券持有人需在今日上午10點前投票



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 華府放行英偉達對華銷售H200晶片後，美國共和黨人呼籲對AI晶片出口實行軍售式監管



汽車股：比亞迪(01211)、小鵬汽車(09868)、理想汽車(02015)

- 中國12月狹義乘用車零售料同比下降12.7%



小米集團(01810)

- 據報已獲北京市L3級自動駕駛道路測試牌照



內險股：中國平安(02318)、中國人壽(02628)、中國太保(02601)

- 中國國家金融監管總局就《保險公司資產負債管理辦法》徵求意見



稀土股：中國稀土(00769)、金力永磁(06680)

- 11月對美稀土磁體出口量環比降11%，貿易休戰後出口無立即反彈



華芢生物(02396)

- 超購791倍一手中籤率2.5%，下限定價暗盤微升



印象大紅袍(02695)

- 超購3396倍無人穩中，近下限定價暗盤仍跌4%



南華期貨(02691)

- 超購不足1倍抽兩手即穩中，暗盤跌7%



明基醫院(02581)

- 僅5倍超購今掛牌，下限定價惟暗盤仍跌25%



中國神華(01088)

- 系內資產重組，購母企煤炭開採及煤化工產銷業務涉1336億人幣



重慶鋼鐵(01053)

- 母企中國寶武擬增資10億人幣，涉及最多7.6億增發A股



中國有色礦業(01258)

- 斥8900萬美元增持哈薩克銅礦股權至70%



恒瑞醫藥(01276)

- 4項臨床試驗申請獲准，涉前列腺癌及骨髓瘤



中原建業(09982)

- 完成內控審查及復牌指引，今早申請復牌





【油金報價】



紐約期油上漲0.58%，報每桶56.85美元



布倫特期油上漲0.60%，報每桶60.83美元



黃金現貨上漲0.56%，報每盎司4362.82美元



紐約期金上漲0.10%，報每盎司4392.35美元