22/12/2025 13:49

【特朗普當政】美國眾議院醞釀為穩定幣及加密資產質押設稅收安全港

《經濟通通訊社22日專訊》美國眾議院兩黨議員正攜手起草加密貨幣稅收框架。該框架將為 部分穩定幣交易提供安全港，並對通過驗證區塊鏈交易獲得的獎勵延後徵稅。



更廣泛的數字資產監管法案仍在協商，加密貨幣行業迫切呼籲透過立法來明確數字資產的稅收待遇。俄亥俄州共和黨眾議員Max Miller及內華達州民主黨眾議員Steven Horsford，已響應訴求，起草將加密貨幣徵稅方式與傳統證券接軌的草案。



該草案提出，對價值長期保持在0.99美元至1.01美元之間的受監管穩定幣的交易，免徵資本利得稅。此外，該草案將加密貨幣納入涵蓋證券交易，以及部分商品交易的稅收體系。通過境內第三方進行證券交易的外國投資人，以及證券出借投資者所享受的資本利得稅豁免，也將將適用於數字資產。(rc)