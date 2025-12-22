22/12/2025 19:14

《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，美國公布工業生產等數據

《經濟通通訊社22日專訊》澳洲央行公布會議記錄，及美國公布工業生產等數據，料為周二（23日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周二本港時間8:30am，澳洲央行公布12月會議記錄。



*日本公布工具機訂單，德國公布進口物價*



數據方面，周二2:00pm（本港時間．下同），日本公布11月工具機訂單。3:00pm，德國公布11月進口物價，年率跌幅料由1.4%擴大至2.2%，月率升幅料由0.2%收窄至0.1%。9:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由2.1%升上2.7%；第三季個人消費料由2.5%升上2.7%；10月耐用品訂單料由0.5%逆轉至下滑1.5%。10:15pm，美國公布11月產能利用率，料維持於75.9%；11月工業生產月率升幅料維持於0.1%。



在本港，明日公布業績的公司有:AEON信貸財務(00900)等。



此外，明日三花智控(02050)、藥捷安康-B(02617)等將有基石投資者持股解禁。(wa)