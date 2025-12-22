22/12/2025 11:15

2025年10月零售銷貨價值352億元按年增6.9%

▷ 首11月訪港旅客逾4500萬人次按年增12%

京東推「買貴就賠」政策並斥40億收購佳寶超市

《經濟通通訊社記者許英略22日報道》根據政府統計處數據，2025年10月零售銷貨價值達352億元，按年增長6.9%，在經歷長達14個月跌勢後，連續6個月錄得增長。而據香港總商會估算，2025年全年本港零售銷售增長0.8%，扭轉去年跌勢；明年則預測升2%。旅遊業刺激措施見效，推升旅客人數，利好本地零售業回暖。財政司司長陳茂波較早前表示，於今年首11個月，訪港旅客人數超過4500萬人次，已超越去年全年水平，按年增幅12%。訪港旅客量增加，亦支持了零售和餐飲市道，由此突顯今年香港零售業復甦動力。雖然年初受中美貿易摩擦延續、利率高企及內地遊客消費模式轉變的影響，零售銷售一度持續下滑，但隨著下半年持續有大型活動推動旅客流入，加上股市暢旺下的財富效應，市場明顯回暖。此外，據香港旅發局公布，首11月訪港中國內地旅客佔約3450萬人次，按年升11%；非中國內地旅客錄得約1000萬人次，按年增加16%，其中，短途及長途市場均錄得接近兩成增長。*今年零售銷售貨值大致持平，明年料增5%或以上*東亞銀行(00023)首席經濟師卓亮則預期，明年本港零售銷售貨值會有高單位數增長，今年可見遊客數字明顯反彈，因而利好零售，因此訪港意欲上升為重要支持因素，此外，人民幣升值亦對內地遊客購買力有支持因素，成為零售業間接正面因素。他亦形容，消費者信心改善，香港經濟增長漸趨全面。恒生銀行(00011)預計本港2026年零售銷售總額將增長約5.5%，高於今年原先估計的約1.8%增幅。然而，2026年全年的零售總額料仍較2023年低約1%，並較2018年疫情前的高峰低約17%。*今年北上人次料再升14%*其實，以零售銷售價值計算，今年數字僅預期按年基本持平，可見市場正在測試韌性之外，仍面對不同結構性挑戰，如北上消費衝擊持續；店舖倒閉潮；京東(09618)等即時零售平台以低價策略進軍香港市場。今年香港居民北上消費可謂正常化，或因商品及服務「性價比」更高，加上高鐵及過關方便，是導致本地零售業近兩年陷入愁雲慘霧直接原因之一，當中以餐飲業最受影響、時裝及日用品等行業。有機構報告預測全年香港赴內地人次約為9350萬，按年上漲14.1%。其實，單計今年暑假，就有約1274萬人次港人北上，日均25.5萬人次，較去年同期日均23萬人次為多；若按平均每人每次開支860元計算，料暑假港人北上消費總金額約110億元。*連鎖餐飲食肆相繼結業，香港或步向「內捲」*百業未算蕭條，但首先餐飲業就因市民北上及本地成本高昂而結業，更涉及老牌知名連鎖品牌，例如連鎖餐飲食肆大班麵包西餅、鴻星海鮮酒家、海皇粥店、聘珍樓集團旗下名都酒家；結業的戲院包括嘉禾MegaBox、海運戲院、新光戲院。箇中原因離不開租金高企、營運成本上升及消費者轉向線上或跨境購物。連帶新開商廈、商場生意續受到影響，有部分選擇轉型為體驗式空間以求生存。內地「反內捲」，就到香港「捲」，因此本地零售業另一大衝擊則是本港市民內地電商低價及直採等「燒錢」策略。京東於今年4月在港推出「買貴就賠」政策，針對自營（主要為電器）商品提供低價保證，先行在寡頭壟斷多年的電器行業代理商中攪局。其後，市傳京東斥資40億元收購標榜低價本地超市佳寶，加大直接採購商品輸入。加上其他平台如阿里巴巴(09988)旗下淘寶、拼多多亦跟進價格戰，如採取「一件包郵」，可見下班時間自提點外大排長龍現象，好不熱鬧，導致本地零售商定價「壓力山大」，而且對外網購亦在蠶食本地零售份額。除日用品以外，內地汽車品牌亦開始在港推出價值10多萬元新車，以吸引市民及公司客大舉購入。*應如何解決內部成本高昂*今年香港零售業正經歷轉型陣痛，北上消費與線上低價競爭加劇實體店倒閉，成本高昂難抵價格戰情況下，但亦加快零售業轉型進程，但未來香港零售應擔當甚麼角色，值得深思。