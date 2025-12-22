22/12/2025 11:36
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌三日報3.12厘
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌三日報3.1175厘，跌5.048基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.01542厘，跌7.268基點。
隔夜息報2.52036厘，跌2.797基點；一周拆息升6.048基點，報2.88512厘，兩周則升3.273基點，報3.44452厘。長息方面，六個月拆息跌4.5基點，報3.0147厘，一年期則跌0.75基點，報3.0856厘。
港元匯價今日在7.7827-7.7798之間上落，最新報7.7809。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.52036
|-2.797
|一周
|2.88512
|+6.048
|兩周
|3.44452
|+3.273
|一個月
|3.1175
|-5.048
|兩個月
|3.03941
|-5.083
|三個月
|3.01542
|-7.268
|六個月
|3.0147
|-4.5
|一年
|3.0856
|-0.75
