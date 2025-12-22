22/12/2025 18:58

許正宇：香港黃金中央清算系統計劃於明年內開展試營運

《經濟通通訊社22日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇在今日舉行的黃金市場發展簡介會上向業界表示，香港黃金市場的全產業鏈已初步形成，政府正積極以打造香港成為國際黃金交易、儲存、清算及風險管理中心為目標。



財庫局局長許正宇表示，政府至今推出的各項措施已取得實質進展。在倉儲設施方面，香港機場管理局已完成機場貴金屬儲存庫首階段擴建，容量達200公噸，並正積極落實進一步擴容至1000公噸的計劃。同時，上海黃金交易所已在香港建立首個離岸倉庫。此外，財庫局已與深圳市地方金融管理局簽署合作備忘錄，共同構建深度融合的區域黃金生態圈，為港深兩地開展加工貿易合作奠定基礎。在黃金交易清算方面，由政府全資擁有的公司所管理的香港黃金中央清算系統計劃於2026年內開展試營運。



為支持業界成立黃金行業組織，政府將成立籌備小組，廣泛吸納本地及國際業界持份者參與，推動業界協作，促成一個由業界自主營運的行業組織。籌備小組將就行業組織的組成方式、成員資格及財務安排等細節深入討論。



許正宇補充，政府期望透過即將成立的籌備小組進一步加強與業界的合作。日後，行業組織將有助深化與政府及監管機構的溝通，並在業務發展、海內外推廣、國際合作及人才培育等方面發揮關鍵作用，助力香港黃金市場實現長遠發展。(bn)