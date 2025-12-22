22/12/2025 18:11

渣打：參與知識產權融資沙盒，與一間於醫療用品領域有良好發展前景本地客戶合作展開首個試驗計劃

《經濟通通訊社22日專訊》渣打香港公布，參與由香港金管局聯同商務及經濟發展局及知識產權署推出的知識產權融資沙盒，成為首批參與的三間主要銀行之一，協助試點行業利用知識產權進行融資。



渣打香港財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，渣打積極參與知識產權融資沙盒，在風險可控的框架內，聯同估值及法律等專業，測試如何協助中小企業利用其知識產權融資。香港在全球知識產權融資市場具有潛力，因此集團善用知識產權融資沙盒，與一間於醫療用品領域具有良好發展前景的本地客戶合作，展開首個試驗計劃，探討為其多項專利項目融資。將繼續支持客戶業務發展，協助他們釋放知識產權的潛在價值。(bn)