22/12/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶22點子，報7.0572
《經濟通通訊社22日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0572，較上個交易日跌22點子，較市場預測偏弱165點，上個交易日報7.0550。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0572
|+22.00
|1歐元/人民幣
|8.2531
|-85.00
|100日圓/人民幣
|4.4699
|-575.00
|1港元/人民幣
|0.9070
|+2.40
|1英鎊/人民幣
|9.4289
|+22.00
|1澳元/人民幣
|4.6576
|-2.00
|1紐元/人民幣
|4.0553
|-102.00
|1新加坡/人民幣
|5.4511
|-128.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8599
|-101.00
|1加元/人民幣
|5.1071
|-60.00
|1人民幣/林吉特
|0.5785
|-10.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4240
|+732.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3788
|+49.00
|1人民幣/韓元
|209.7700
|+31.00