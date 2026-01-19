22/12/2025 14:46

【關稅戰】李成鋼晤蘋果高管，冀繼續深耕中國市場、實現共同發展

《經濟通通訊社22日專訊》據商務部網站，12月19日，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼會見美國蘋果公司首席運營官薩比赫．汗。雙方就蘋果公司在華業務發展等進行了交流。



李成鋼表示，蘋果公司與中國市場的合作是相互成就、共同成長的過程。「十五五」時期，中國將進一步擴大高水平對外開放，將為包括蘋果公司在內的外資企業帶來更大發展機遇。希望蘋果公司繼續保持與中國合作夥伴的深度融合，深耕中國市場，實現共同發展。



薩比赫．汗表示，蘋果公司高度讚賞中國供應鏈能力與潛力，與中國合作夥伴早已是共贏共生關係。蘋果公司將繼續致力於在華長期發展，持續加大在華供應鏈、研發、社會公益等領域投入，堅持智能化、綠色化、融合化發展方向，實現互利共贏。(wn)