22/12/2025 09:44

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升2點子，報7.0408

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0572，較上個交易日跌22點子，較市場預測偏弱165點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開2點子，報7.0408，上個交易日即期匯率收盤報7.0410。



市場人士稱，上周五日本央行如期加息，且後續仍存加息空間，日圓大幅下跌，美元被動回升，這可能從外部限制人民幣反彈。本周西方將迎來聖誕節假期，市場大概率會較為平靜。



中金公司外匯團隊最新周度展望認為，在季節性等因素的支撐下，市場對人民幣升值預期較為穩固，當前人民幣期權市場的隱含波動率持續在年內低點徘徊，人民幣匯率仍有望在短期內保持平穩偏強態勢。(jq)