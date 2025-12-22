22/12/2025 16:49

【聚焦人幣】人幣即期收升28點子，三連升破7.04關口，報7.0382，創近15個月高

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升破7.04關口，收報7.0382，較上個交易日4時30分收盤價小升28點子，三連升，創2024年9月30日以來近15個月新高，全日在7.0369至7.0420之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)今日一度升破7.03關口，現升11點子，報7.0330。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0572，較上個交易日跌22點子，較市場預測偏弱165點。



市場人士表示，臨近年末季節性結匯需求持續釋放，國有大行也繼續出手緩和人民幣升勢，短期匯價料延續緩慢升值節奏。



平安銀行報告指出，美元指數雖有修復，但整體仍處低位震盪。在年末出口商季節性結匯帶動下，人民幣依舊偏強波動，美元指數與人民幣的相關性可能繼續下降，預計本周美元/人民幣主要波動區間在7.0-7.05。(jq)