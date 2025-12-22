22/12/2025 08:50

【特朗普當政】美國司法部公布大量愛潑斯坦案文件，涉及克林頓和米高積遜

《經濟通通訊社22日專訊》美國司法部公布性罪犯愛潑斯坦調查的相關文件，此次披露是因為國會11月以壓倒性多數通過法案，要求司法部公開相關文件。



與此前的披露類似，上周五（19日）公布的文件包括愛潑斯坦社交圈的名人和政界人士的照片，其中包括一張美國前總統克林頓和已故音樂人米高積遜，與一名面部被遮擋女子的合影。其他相片則見到，被褫奪英國王子名號的安德魯躺在多人大腿上，以及魔術師大衛高柏飛。



在司法部公布相關文件後，白宮發言人Abigail Jackson發表聲明，表示通過公開數千頁文件、配合眾議院監督委員會的傳票要求，以及近期呼籲進一步調查愛潑斯坦的民主黨朋友，特朗普政府為受害者所做的事情，比民主黨以往所做的任何努力都要多。



*特朗普照片被刪除*



不過，上周六（20日），美國司法部的網站上，共有16張照片突然被刪除，包括一張有特朗普照片的圖片，這張照片拍攝於愛潑斯坦位於紐約曼哈頓的住所，照片中可以看到一個打開的抽屜，裏面裝著其他照片，其中至少有一張是特朗普的照片。



美國司法部沒有回答照片為何消失的問題，但在X網站上表示：「隨著我們收到更多信息，出於謹慎起見，照片和其他材料將繼續依法審查和編輯。」(rc)