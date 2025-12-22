22/12/2025 09:13

【外圍經濟】停電引發混亂，Waymo暫停三藩市無人駕駛的士服務

《經濟通通訊社22日專訊》因美國三藩市於上周六（20日）午後遭遇大規模停電事故，隸屬於Alphabet公司的自動駕駛技術公司Waymo，已暫停在三藩市灣區的無人駕駛電召服務。



Waymo發言人表示：「受大範圍停電影響，我們已暫時暫停三藩市灣區的電召服務。團隊正與市政官員密切協作，全力推進恢復工作，期待能盡快重啟服務。感謝公眾的耐心等待，後續進展將第一時間同步。」



停電事故發生當日，社交平台上流傳的影片顯示，多輛Waymo自動駕駛車輛在三藩市不同區域的道路上拋錨停滯。



電力公司表示，此次停電由一處變電站起火引發，事故造成了「嚴重且大範圍」的設備損壞，目前無法提供全面恢復供電的確切時間。



就在這場混亂中，特斯拉CEO馬斯克在社交平台X發文表示：「特斯拉自動駕駛的士未受三藩市停電事故影響。」值得注意的是，特斯拉目前並未在三藩市提供無人駕駛的士服務。(rc)