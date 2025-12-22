22/12/2025 09:45

【外圍經濟】加息後日圓不升反跌，日本最高外匯事務官員發出口頭警告

《經濟通通訊社22日專訊》日本最高外匯事務官員就近期外匯市場走勢發出警告，上周五（19日）日本央行宣布利率決定後，日圓兌美元不升反跌。



三村淳周一（22日）對記者表示：「我們看到市場出現單邊的突然波動，尤其是在上周貨幣政策會議之後，這令我深感憂慮。我們將對過度波動採取適當應對措施。」



日本央行上周五宣布升息後，行長植田和男選擇保持政策開放態度而非支撐日圓，未釋放特別鷹派訊號，這導致日圓兌美元匯率周末一度跌至157.78日圓，顯示投資者對日本央行未明確表態將持續升息感到失望。



三村淳的演講後，日圓兌美元一度走強至157.51。鑑於分析師普遍預期，日本央行將在未來6個月左右按兵不動，若日圓兌美元繼續跌向160關口，日本財務省可能得出手干預外匯市場。(rc)