22/12/2025 11:06

【外圍經濟】《阿凡達：火與燼》北美首映票房慘淡，僅收8800萬美元

《經濟通通訊社22日專訊》《阿凡達：火與燼》首映周末票房表現平平，未如預期般引爆市場，反而呈現不溫不火的態勢。



該片上映首三天票房為8800萬美元，遠低於分析師預測的1.1億至1.25億美元區間。相較之下，2022年上映的《阿凡達：水之道》在同一時期三天票房達1.34億美元。



海外市場方面，該片收穫2.57億美元票房，全球首映總票房預估達3.45億美元。



分析指，該電影的院線發行面臨多重阻礙，首當其衝的便是超過三小時的片長。此外，相較於首部《阿凡達》上映十餘年後才推出的《水之道》，本片的觀眾期待價值，與觀影需求熱度有所回落。部分影評人指出，該片的技術創新力度不及前作，而技術革新正是該系列過往拉動票房的核心驅動力。



不過，《阿凡達》系列向來不靠首映票房先發制人。2009年首部《阿凡達》北美首映周末票房僅7700萬美元，卻在院線持續放映近一年。影片下映時，全球票房已達27億美元。(rc)